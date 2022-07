Verbod om in bikini of zwembroek te kuieren in straten van Italiaanse Sorrento

Het is weer druk in... Barcelona (deel 4): “Levende standbeel­den op de ramblas kun je nu ook met Payconiq betalen”

Barcelona: Gaudi! Cruyff! Tapas! Maar ook: over de koppen lopen op de ramblas en opletten dat je gsm niet gepikt wordt in de clubs aan het strand van Barceloneta. Zo was het voor corona, en zo is het vandaag opnieuw, of toch bijna. “Twee eurootjes meer voor een sangria of een bocadillo: wat maakte het uit na die twee ellendige jaren?”

8 juli