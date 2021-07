Verbijstering om filmpjes schietpartij De Vries, politie doet dringende oproep 'niet te delen’

Franse autoritei­ten aange­klaagd wegens “nalatig­heid”: nog steeds te hoge loodni­veaus in gebied rond Notre Dame

6 juli Twee jaar na de brand in de Parijse kathedraal Notre Dame is een klacht ingediend tegen de autoriteiten van de stad. De aanklagers, waaronder twee vooraanstaande Franse vakbonden, stellen de “ernstige nalatigheid” van de Franse autoriteiten aan de kaak. Volgens hen zouden heel wat inwoners zijn blootgesteld aan gevaarlijk grote hoeveelheden lood in de lucht.