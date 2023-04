Verbazing en geschokte reacties in Nederlandse kranten na arrestatie van advocaat van drugsbaron: “Pitbull in toga ligt nu zelf onder vuur”

In de Nederlandse kranten is deze ochtend ruimschoots aandacht voor de opmerkelijke arrestatie van Inez Weski (68), de advocaat van drugsbaron Ridouan Taghi . ‘NRC’ schrijft dat "nog nooit" eerder een strafpleiter met de status van Weski is opgepakt en noemt het feit dat haar kantoor is doorzocht een "behoorlijk gevoelige aangelegenheid". Volgens ‘De Telegraaf’ is het een "arrestatie vol dilemma's". "'Pitbull in toga' ligt nu zelf zwaar onder vuur", schrijft het ‘AD’.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) verdenkt advocaat Inez Weski ervan deel te nemen aan een criminele organisatie die bezig is met internationale drugshandel en witwassen. Ook zou de advocaat geheimen aan drugsbaron Ridouan Taghi hebben doorgespeeld.

“Zal inslaan als een bom”

Volgens ‘NRC’ vermoedde Weski "zelf al dat er iets op til was". Het was niet de vraag "of ze zou worden aangehouden, maar wanneer", aldus de krant. ‘NRC’ verwacht dat de arrestatie onder criminelen "zal inslaan als een bom". Weski werkt al veertig jaar als strafpleiter en heeft als vertrouwenspersoon "een zeer bijzondere positie". "Ook een verdachte strafrechtadvocaat heeft een geheimhoudingsplicht", schrijft de krant.

Volledig scherm Inez Weski is de advocaat van topcrimineel Ridouan Taghi. Ze gaat voor de vrijspraak van de bekende drugsbaron. © ANP

Volgens ‘De Telegraaf’ hebben het Nederlandse gerecht en de politie maandenlang moeten wikken en wegen over deze zaak. De arrestatie van Taghi's advocaat zou het grote Nederlandse proces met de naam Marengo schade toe kunnen brengen, maar "de veiligheidsrisico's waren in de ogen van justitie te groot", schrijft de krant over de verdenking dat Weski zich als boodschapper van de onderwereld liet gebruiken. ‘Het Parool’ noemt de arrestatie "historisch".

“Misbruik van positie”

“De advocaat wordt verdacht van misbruik van haar positie door berichten van de criminele organisatie van en aan haar gedetineerde cliënt door te geven. De verdenkingen tegen de advocaat zijn in de zomer van 2022 ontstaan toen een update beschikbaar kwam met ontsleutelde berichten van SkyECC”, meldde het Nederlandse Openbaar Ministerie gisteren in een persbericht.

Weski zou volgens het OM informatie van haar cliënt Taghi - hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo - vanuit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught met diens contacten in de buitenwereld hebben gedeeld.

Volledig scherm Advocaat Inez Weski. © EPA

“Onjuist”

In september vorig jaar, tijdens een zitting in de strafzaak tegen Youssef T., voormalig advocaat en neef van Ridouan Taghi, suggereerde de advocaat van T. al dat Weski ook als doorgeefluik van Taghi zou hebben gefungeerd. Het OM liet destijds in reactie daarop weten dat “aanvankelijk onderzoek duidelijk maakte dat het vermoeden bestaat dat Weski door familieleden van Taghi is benaderd voor een communicatielijn, maar niet dat zij erbij betrokken is geweest”.

Weski was woest om die verdachtmakingen en ontkende in alle toonaarden. Ze noemde de beschuldiging toen “onjuist, onterecht suggestief en zeer laakbaar”.

KIJK. Wie is Ridouan Taghi, de meest beruchte drugsbaron van Nederland?

Weski is sinds 1978 advocaat. Ze heeft opgetreden in vele gecompliceerde, vaak grensoverschrijdende strafzaken. Zo was ze onder meer advocaat van de omstreden voormalige Surinaamse president Desi Bouterse en voor oorlogsmisdrijven veroordeelde Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven. Ze maakte ook in ons land een onvergetelijke indruk tijdens het proces-Aquino in Hasselt in 2017.

In Nederland wordt Weski bewonderd en gevreesd - en dat laatste niet omwille van haar koolzwarte ogen en vele ringen met doodskoppen aan haar vingers.

Volledig scherm Exterieur van het advocatenkantoor Weski in Rotterdam. © ANP

Volledig scherm Advocaat Inez Weski. © ANP