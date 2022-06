Verbannen Iraanse Volksmoedjahedien eist cyberaanval op Teheran op

De Iraanse Volksmoedjahedien (MEK), een verzetsbeweging in ballingschap, heeft donderdag een cyberaanval opgeëist op de websites van het stadhuis van Teheran en duizenden bewakingscamera's in de Iraanse hoofdstad. Het stadsbestuur had eerder melding gemaakte van "een opzettelijke storing" die het interne systeem, de website en de app ontoegankelijk maakten, aldus het staatspersagentschap IRNA.

De Iraanse Volksmoedjahedien, die in de Islamitische Republiek Iran als terroristisch geboekstaafd staat, heeft in een verklaring bevestigd dat zijn agenten in Iran deze "belangrijke operatie" die "maandenlang gepland was", hebben uitgevoerd. Tijdens de aanval verschenen op de websites van het stadhuis van Teheran foto's van de leider van de MEK en zijn echtgenote, Massoud en Maryam Rajavi, alsook slogans tegen ayatollah Ali Khamenei, aldus de verklaring.

Gelijkaardige slogans zijn via sms verstuurd naar bijna 600.000 inwoners van de hoofdstad. De MEK nam naar eigen zeggen ook de controle over meer dan 5.000 bewakingscamera's over. "Dit uitgebreide netwerk van camera's is een van de belangrijkste instrumenten voor de bewaking en onderdrukking door het klerikale regime", klonk het in de verklaring. Het cameranetwerk zou een rol gespeeld hebben bij de arrestatie van mensen die deelnamen aan protesten tegen het regime, aldus de MEK.

In januari voerde de MEK een gelijkaardige cyberaanval uit tegen de televisienetwerken en radiozenders die gecontroleerd worden door de Iraanse staat. In oktober legde een cyberaanval de brandstofdistributie in het land nog plat.

