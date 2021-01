Vennoot Giuliani aan ex-CIA-agent over eventuele gratieverlening: “Dat gaat 2 miljoen dollar kosten”

John Kiriakou werd in 2012 veroordeeld tot twee jaar cel voor het lekken aan een journalist van de identiteit van een CIA-medewerker die betrokken was bij folteringen. Kiriakou beweert dat een eventuele presidentiële gratieverlening ter sprake kwam tijdens een meeting met het advocatenkantoor van voormalig burgemeester van New York, Rudy Giuliani, vorig jaar in een hotel van Trump in Washington DC. Giuliani komt overigens zelf in aanmerking voor een gratieverlening van Trump. Volgens de New York Times vloeide de drank rijkelijk en zei Giuliani’s vennoot op een bepaald moment aan Kiriakou dat zo’n gratieverlening “2 miljoen dollar ging kosten”.

Kiriakou moest er eens goed mee lachen, schrijft de krant. “Twee miljoen, ben je kierewiet?” zou het antwoord van Kiriakou geweest zijn. “Zelfs als ik twee miljoen dollar had, zou ik het nog niet uitgeven om mijn pensioen van 700.000 dollar (580.000 euro, jv) terug te krijgen.” Een medewerker van Kiriakou rapporteerde het gesprek aan de FBI. Giuliani ontkent aan de New York Times dat het zo gelopen is. Hij zei dat hij wel al had gehoord van grote bedragen voor gratieverleningen, maar voegde eraan toe: “Ik heb geld genoeg. Ik kom niet meteen om van de honger.”

De presidentiële gratie impliceert niet dat de betrokkene onschuldig is, maar is bedoeld voor wie de wet overtrad en daar berouw over toont. Presidenten maken er vaak gebruik van om bondgenoten te pardonneren, maar Donald Trump gaat er wel heel ver in. Dé hamvraag is of hij zichzelf en zijn familie op die manier in veiligheid zal brengen tegen lopende en zelfs toekomstige processen. Het is juridisch niet duidelijk of Trump überhaupt zichzelf wel gratie kan verlenen.

Volledig scherm Voormalig CIA-agent John Kiriakou.

Bekende en bevriende figuren die Trump al wel uit de nood hielp, zijn Michael Flynn, Roger Stone en Paul Manafort. Flynn was Trumps eerste Nationaal Veiligheidsadviseur, die aan de FBI toegaf te hebben gelogen over zijn contacten met Rusland in 2016. Politiek adviseur Roger Stone kreeg 3 jaar en 4 maanden gevangenisstraf voor meineed, maar moest die niet uitzitten, met dank aan Trump. Paul Manafort was de campagneleider van Trump in 2016. Hij werd veroordeeld in de zaak rond de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezing van dat jaar. En Donald Trump verleende ook nog gratie aan Charles Kushner, de vader van Trumps schoonzoon Jared Kushner. Vader Kushner werd veroordeeld voor belastingfraude en het bedreigen van getuigen.

Opvallend: volgens de New York Times heeft het Witte Huis een eigen ‘ad hoc’-systeem voor gratieverlening ontwikkeld dat gerund wordt door Jared Kushner. Daarbij worden de doorgaans intensieve juridische procedures geskipt die de keuzes kunnen verantwoorden voor die kandidaten die de gratie het meest verdienen. Er zijn verder ook, nog volgens de New York Times, lobbyisten die optreden voor betalende klanten, wat op zich niet illegaal is. Maar eerlijk oogt het allemaal niet, vindt Margaret Love, die zelf zeven jaar lang gratieverleningen behandelde voor het departement Justitie. Zij spreekt van een “systeem met speciale privileges dat de honderden gewone mensen benadeelt die braaf in de rij staan, zoals de regels van het gerecht dat vereisen”.

Dat Trump op zijn laatste dag nog gratie wil verlenen is geen primeur. Bill Clinton pardonneerde in 2001 op zijn laatste dag als president de voortvluchtige bankier Marc Rich.