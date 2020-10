Venezolaanse regering bevestigt arrestatie politieke activist Roland Carreno

18-jarige geniet van zonsonder­gang met vriendin en wordt doodgescho­ten

27 oktober Een jonge Amerikaan is overleden na een schietincident aan een meer in Pennsylvania. Jason Kutt (18) is allicht het slachtoffer geworden van een jachtongeval. Hij was zaterdagnamiddag samen met zijn vriendin naar een bosrijk gebied afgezakt om te genieten van de zonsondergang.