Venezolaanse oppositie sluit haar ambassade in de VS

KIJK. Wag­ner-le­ger laat eerste Russische gevangenen vrij na half jaar aan front: “Drink niet te veel en verkracht geen vrouwen”

Het Russische huurleger Wagner heeft een eerste groep gevangenen vrijgelaten die zes maanden lang in Oekraïne hebben gevochten. Dat heeft Wagner-oprichter Jevgeni Prigozjin donderdag aangekondigd. In een video is te zien hoe hij de ex-gedetineerden toespreekt en hen aanraadt om “niet te veel te drinken” en “geen vrouwen in Rusland te verkrachten”. Gisteren verscheen ook al een video van de Wagner-baas, waarin hij zei dat soldaten die een arm of een been missen nog goed van pas kunnen komen om mijnen te ruimen.

6 januari