Veiling van exquise Bourgogne-wijnen brengt 6 miljoen euro op

Hij huilde voor de camera’s nadat “overval­lers” zijn vrouw (20) hadden vermoord, maar valt door de mand door sporthorlo­ge

18 juni Griekenland is compleet in shock door de brute moord van een 33-jarige man op zijn 20-jarige vrouw, en moeder van hun jonge kindje. Aanvankelijk verklaarde de man dat drie overvallers zijn Britse vrouw in hun huis bij Athene in koelen bloede hadden gewurgd. Dat schokkende verhaal ging ook de hele wereld rond. Maar donderdagavond bekende Babis Anagnostopoulos dat hij Caroline Crouch zélf om het leven heeft gebracht na een echtelijke ruzie.