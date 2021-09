Veiligheidsraad verlengt VN-missie in Afghanistan

Poetin brengt elektroni­sche stem uit wegens corona-isolatie

17:31 De Russische president Vladimir Poetin heeft elektronisch gestemd voor de parlementsverkiezingen in zijn land. Dat moest hij doen, aangezien de president in isolatie zit sinds tientallen coronabesmettingen werden vastgesteld in zijn entourage. “Ik heb mijn burgerplicht online vervuld in veilige omstandigheden”, klinkt het.