Veiligheidsdienst pro-Russische regio Transnistrië beschuldigt Oekraïne van moordaanslag op leiders

De dienst heeft ook melding gemaakt van een andere Oekraïense terreuraanslag met explosieven die zou zijn beraamd. Doelwit was het centrum van Tiraspol, de hoofdstad van de regio. De Oekraïense geheime dienst SBU heeft laten weten dat ze niets met de beweerde aanslagplannen te maken heeft en dat het om “een provocatie van het Kremlin” moet gaan. Moldavië “onderzoekt de claims van terrorisme in Transnistrië, maar heeft er nog geen informatie over”.

“De plaats waar de terreurdaad zou plaatsvinden toont aan dat het in de eerste plaats de bedoeling was de staatsleiders uit te schakelen en (...) een groot aantal slachtoffers te maken, aangezien de aanslag plaats zou vinden in het centrum van Tiraspol, waar veel burgers bijeenkomen”, aldus de procureur van de regio, Anatoly Guretsky, volgens Russische media.

Volgens het lokale televisiestation Perviï Pridnestrovski zou de aanslag worden gepleegd met een autobom met acht kilo explosieven. De zender zond ook beelden uit van de hoofdverdachte, een man uit de stad Odessa in het zuiden van Oekraïne.

“Door Kremlin georkestreerde provocatie”

De Oekraïense veiligheidsdienst (SBU) ontkent donderdag de aantijgingen. Volgens hen “moet elke verklaring over de betrokkenheid van de SBU bij de voorbereiding van een terroristische aanslag uitsluitend worden beschouwd als een door het Kremlin georkestreerde provocatie”, aldus de Oekraïense diensten op Telegram. Moldavië laat inmiddels weten dat het een onderzoek heeft geopend naar de feiten.

Transnistrië is een strook land op de oostelijke oever van de rivier de Nistru of in het Russisch de Dnjestr en grenst aan Oekraïne. Het wordt niet als staat erkend, en is formeel deel van Moldavië. Bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie rond 1990 scheidde deze regio zich af van de ex-Sovjetrepubliek Moldavië. De streek ademt een nostalgie naar de Sovjet-Unie en voert de vlag van de voormalige Moldavische Sovjetrepubliek.

Russische militairen

Rusland heeft er circa 1500 militairen gestationeerd die volgens Moskou er een vredesmacht vormen. De strook land van circa 20 bij 200 kilometer telt bijna 650.000 inwoners van wie zeker een kwart Russen. Er wonen ook veel etnische Oekraïners. De spanning in de streek, die zegt neutraal te zijn, is hoog opgelopen als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. Er zijn meerdere incidenten geweest in de regio waar Rusland en Oekraïne elkaar verwijten over maken.

