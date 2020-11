Veiligheidsdienst extra alert voor gevaarlijke cocktail van wapens en woedende mannen

Vreemde beelden in 'VTM Nieuws' gisteren: een Trump-supporter in Las Vegas betoogt bij een telbureau in kogelvrij vest, machinegeweer op de borst. Hij ziet eruit als een agent van de oproerpolitie, maar hij is gewoon een burger. En hij staat zomaar op straat, terwijl de echte politie even verderop toekijkt. Op rustige toon zegt de man dat de VS weleens in het Joegoslavië van 1991 zouden kunnen veranderen. Met andere woorden: een burgeroorlog met doden sluit hij niet uit. En hij is lang niet alleen.