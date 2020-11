Veiligheidsadviseur Trump belooft "zeer professionele machtsoverdracht", Biden uit frustratie: “Er zullen meer mensen sterven”

Meer dan 80.000 slachtof­fers seksueel misbruik bij Amerikaan­se Scouts melden zich

18:31 Zowat 82.000 slachtoffers van seksueel misbruik bij de Amerikaanse scoutsvereniging Boy Scouts of America (BSA) hebben zich de afgelopen maanden gemeld. Maandagavond is de deadline voor slachtoffers om in aanmerking te komen voor een compensatie uit een door de BSA opgericht fonds, nadat de scoutsvereniging in februari bescherming tegen schuldeisers had aangevraagd.