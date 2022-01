Veiligheidsadviseur Oekraïense president: "Zie je een dreiging? Geef ons elke dag 10 gevechtsvliegtuigen en de dreiging zal verdwijnen”

De belangrijkste ontwikkelingen in het conflict tussen Oekraïne en Rusland leest u in onze liveblog.

De Amerikaanse krant ‘The New York Times’ sprak met Oleksiy Danilov. Hij is de voorzitter van de Nationale Veiligheids- en Defensieraad van Oekraïne. Het is het belangrijkste adviesorgaan van de president in verband met defensie- en veiligheidskwesties in het land. Onder andere de eerste minister en de ministers van Defensie, Binnenlandse en Buitenlandse Zaken zetelen in de Defensieraad.

Volledig scherm Oleksiy Danilov (links), hoofd van de Nationale Veiligheids- en Defensieraad van Oekraïne, tijdens een toespraak van de Oekraïense president Volodymyr Zelenski (centraal). © AP

In het interview had Danilov een boodschap voor de bondgenoten van Oekraïne: “Wanneer ze beginnen te zeggen dat er morgen oorlog zal zijn, denk dan aan het feit dat paniek het eerste is dat we kunnen missen. Waarom? Omdat paniek de zus van het falen is.”

Hij roept dan ook op tot rust. “Dat is waarom we aan onze partners zeggen: ‘Roep minder’. Zie je een dreiging. Geef ons dan elke dag tien gevechtsvliegtuigen. Niet één, maar tien. Dan zal de dreiging verdwijnen.”

Danilov zei ook tegen ‘The New York Times’ dat de troepenopbouw niet alleen Oekraïne bedreigt, maar ook de Baltische staten, Polen en andere voormalige Sovjetlanden. Hij bedankte de landen die wapens stuurden, zoals de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Duitsland, daar had hij minder mooie woorden voor. Het debacle van de 5.000 legerhelmen zindert duidelijk nog na. Oekraïne had er namelijk 100.000 gevraagd, om de vrijwilligers van het leger mee uit te rusten.

Dat de veiligheidsadviseur van de Oekraïense president oproept tot rust past binnen de bredere aanpak van de regering. Die blijft de kalmte proberen te behouden. “We moeten niet panikeren”, zei hij vrijdag nog tijdens een persconferentie. Wel wil het land meer betrokken worden in gesprekken met Rusland. Amerikaans president Joe Biden sprak al rechtstreeks met Zelenski.

Bekijk ook de reportage van VTM NIEUWS-oorlogsjournalist Robin Ramaekers in het oosten van Oekraïne: