Veertigtal mijnwerkers zitten al 24 uur vast in Canadese mijn

Lichamen mijnwer­kers na bijna een maand geborgen in Colombia

19 april In Colombia hebben de reddingsdiensten bijna een maand na de instorting van een illegale goudmijn de elf lichamen geborgen van de arbeiders die door het ongeval ondergronds vast kwamen te zitten. Dat hebben de autoriteiten zondag gemeld. De 24 dagen durende reddingsactie is de langste die ooit is ondernomen in het land, schrijft de krant El Espectador.