Veertiger uit Brussel sterft na hartaanval op Franse skipiste

Dimitri Vegas openhartig over het overlijden van zijn vader en zijn eigen vaderschap: “Voor je het zelf bent, weet je niet hoe diep vaderlief­de snijdt”

“Soms dacht ik: ‘Vroeger wàs ik een dj.” Dimitri Vegas (39) zegt het met een grijns die op een grimas lijkt - hij weet dat hij een beetje overdrijft, maar je ziet tegelijk de smart in zijn ogen. Want het is wat geweest, de voorbije twee jaar voor de helft van ‘s lands - en misschien wel ‘s werelds - populairste dj-duo. “Mijn vader overleed, kort nadat mijn broer zijn dochtertje had verloren en een maand later was ik ineens zelf vader. Mijn hart juichte en brak tegelijkertijd toen ik mijn zoon voor het eerst in mijn armen hield.”

24 maart