Veertiger schiet twee vrouwen op hun werkplek dood in Frankrijk

UNHCR: “Recht op asiel in Europa in gevaar”

3:54 Het recht op asiel is "in gevaar" in Europa. Dat zegt het Hoog Commissariaat voor de vluchtelingen van de VN (UNHCR) vandaag. Het is "gealarmeerd" door de pushbacks en het geweld tegen vluchtelingen. In een mededeling roept UNHCR op om die praktijken te stoppen.