Veertien politieagenten gewond bij coronaprotest in Duitsland

Verontwaar­di­ging na coronabeto­ging: “Kinderen hebben niets te zoeken in zo’n oorlog”

Het was een omstreden rol die kinderen speelden op de coronabetoging van zondag in Brussel. Terwijl er daar werd uitgevaren naar het trauma dat ze door mondmaskers zouden kunnen oplopen, belandden ze tijdens de manifestatie wel midden in het grimmige gewoel. En terwijl de ene betoger verzuchtte dat een kind niet op zijn plaats is in “een oorlog”, riep de andere uitdrukkelijk op om ze “als schild” naar voren te jagen — wat ook daadwerkelijk is gebeurd.

6 december