Veertien ontheemden, onder wie zeven kinderen, gedood in vluchtelingenkamp in Congo

Bitcoin half jaar betaalmid­del in El Salvador, maar bijna niemand gebruikt het

In september vorig jaar was het zover: de cryptomunt Bitcoin werd een wettelijk betaalmiddel in het Latijns-Amerikaanse El Salvador. In november kondigde president Nayib Bukele dan weer de bouw van ‘Bitcoin City’ aan. Ondertussen lijkt het er echter op dat de Bitcoin-droom vooral een luchtkasteel is.

19 maart