Veertien lichamen van migranten uit het water gehaald voor kust van Tunesië

Geheime documenten gelekt door jonge medewerker van militaire basis? “Jonge, charismati­sche wapenlief­heb­ber”

De persoon die geheime Amerikaanse overheidsdocumenten lekte, werkte mogelijk op een militaire basis. De eerste documenten met gevoelige informatie over onder meer de oorlog in Oekraïne doken eind vorig jaar op in een besloten chatgroep op de berichtendienst Discord, schrijft ‘The Washington Post’. Ze werden daar gepubliceerd door een twintiger die de groep leidde en die zich “OG” noemde. Hij zei dat hij ze had meegenomen van zijn werk op de basis.