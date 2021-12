Veertien doden bij ongevallen met migrantenboten bij Griekenland

Fitte mensen drinken vaker alcohol, blijkt uit Amerikaan­se studie

Actieve, lichamelijk fitte mensen hebben meer dan tweemaal zoveel kans matige of zware drinkers te zijn dan mensen die niet in vorm zijn. Dat is de conclusie van een grootschalig Amerikaans onderzoek dat deze week werd gepubliceerd in het vakblad Medicine & Science in Sports & Exercise en waar onder andere de New York Times over bericht.

24 december