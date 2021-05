Veertien doden bij gewapende aanval in Peruviaanse coca-vallei

Belg die nabij Machu Picchu verdween na twee jaar levend teruggevon­den

27 april Een Belg die al sinds maart 2019 vermist was in Peru, is teruggevonden. Pascal Maes (45) dwaalde rond in de buurt van Machu Picchu. Een speciaal politieteam zocht hem op vraag van ongeruste familie. Die hadden hem al twee jaar niet meer gehoord. De Belg vertelde aan de politie dat hij aan het backpacken was en geen geld of gsm meer had.