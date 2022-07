Veelgeprezen regisseur Jafar Panahi is derde Iraanse filmmaker die opgesloten wordt

Iran heeft in één week drie van zijn meest geprezen regisseurs gearresteerd en opgesloten. Jafar Panahi is, na Mohammad Rasoulof en Mostafa Al-Ahmad, nu de derde die gearresteerd wordt als deel van de onderdrukking van vreedzaam verzet tegen de Iraanse autoriteiten.

De drie regisseurs ondertekenden samen met vele Iraanse filmmakers in mei een brief waarin ze de veiligheidstroepen vroegen om hun wapens neer te leggen na hevige protesten van de bevolking tegen corruptie. Daaropvolgend werden Mohammad Rasoulof en Mostafa Al-Ahmad vorige vrijdag, op 8 juli, gearresteerd. Panahi poste drie dagen later op Instagram een oproep naar filmmakers over de hele wereld om samen te vechten voor de vrijspraak van de twee. Toen hij naar het Openbaar Ministerie ging om de status van de arrestaties na te gaan, werd ook hij aangehouden.

In zijn post spreekt Panahi over 334 Iraanse filmmakers die zich in een brief uitspreken tegen de arrestatie van Rasoulof en Alahmad. “We veroordelen ook de systematische schending van fundamentele individuele en sociale rechten door relevante organisaties en instellingen. Daarom eisen we de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van onze collega’s”, klinkt het in de brief.

Vijand van de staat

Jafar Panahi is een veelgeprezen regisseur. Hij won in 2015 de Gouden Beer op het Filmfestival van Berlijn en vertoonde zijn films ook al op het Filmfestival van Cannes. Officieel gezien is er nog steeds geen informatie over de reden waarvoor Panahi gearresteerd werd, vertelt Mehr, een lokaal persagentschap.

Hij werd echter in 2010 ook al eens gearresteerd en opgesloten voor het maken van “propaganda tegen het systeem”. Hij werd uiteindelijk onder huisarrest geplaatst en kreeg een verbod op het maken van films voor de komende twintig jaar. Toch bracht hij in 2011 ‘This Is Not a Film’ uit, een documentaire over zijn dagelijkse leven als “vijand van de staat”.

Internationale afkeuring

Het filmfestival van Cannes en het filmfestival van Berlijn zijn deel van de vele organisaties en individuen die zich nu uitspreken tegen de arrestatie van de drie Iraanse regisseurs.

