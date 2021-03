Veel testen en steden meteen op slot wanneer coronacijfers dramatisch stijgen: “Dit is sleutel tot succesvolle exitstrategie in Oostenrijk”

Veel testen en selectief op slot doen wanneer de cijfers dramatisch stijgen, is volgens kanselier Sebastian Kurz de sleutel tot een succesvolle exitstrategie. Zo werd eerder al deelstaat Tirol afgegrendeld, nadat meer besmettingen met de Zuid-Afrikaanse coronavariant waren vastgesteld. Sinds 12 februari moeten alle personen die Tirol verlaten een negatieve coronatest voorleggen, als ze naar Duitsland of de naburige deelstaten Salzburg en Vorarlberg willen reizen. Die mag niet ouder zijn dan 48 uur. De maatregel geldt al zeker tot 10 maart.

Sinds vrijdag wordt het district Pongau (met een incidentie van 486 gevallen per 100.000 inwoners over een tijdspanne van zeven dagen) in deelstaat Salzburg afgegrendeld, net zoals het district Hermagor (met een incidentie van 573) in deelstaat Karinthië sinds dinsdag op slot is, met medewerking van het leger.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Regel

In Oostenrijk kwamen er op 8 maart 1.910 nieuwe bevestigde gevallen bij en dat aantal lijkt net zoals in ons land op een plateau te zitten. Voor het ministerie van Volksgezondheid moet er in de toekomst een duidelijke regel gelden: indien de incidentie stijgt boven de 400, moet het gebied op slot, zo meldt Die Welt.

Een negatieve coronatest is dan vereist om deze regio’s te verlaten. De testplicht moet worden gehandhaafd totdat de incidentie gedurende een periode van tien dagen onder de 200 is gedaald. Maar tot nog toe is die strategie nog niet toegepast op een stad.

Volledig scherm Illustratiebeeld © Getty Images/iStockphoto

Maar nu willen de autoriteiten dus selectiever te werk gaan en werken op stedelijk niveau in plaats van meteen hele regio’s op slot te doen. Dit moet hand in hand gaan met veelvuldig testen. Daartoe is in het hele land een dicht netwerk van testfaciliteiten gecreëerd.

Wiener Neustadt

In Wiener Neustadt stijgen de besmettingscijfers al weken. De incidentie bedraagt er 530 en is de op één na hoogste in Oostenrijk. De stad met 50.000 inwoners die ongeveer 50 kilometer ten zuiden van Wenen ligt, wordt de eerste stedelijke agglomeratie die vanaf woensdag tijdelijk op slot gaat. Inwoners mogen hun stad alleen verlaten mits een negatieve coronatest. Dit moet worden gecontroleerd door de politie en waarschijnlijk ook door het leger.

Volledig scherm Grensovergang nabij Salzburg © AFP

In Wiener Neustadt is er weinig enthousiasme voor deze aanpak. Burgemeester Klaus Schneeberger vindt de maatregel niet proportioneel, ook al geeft hij toe dat het incidentiecijfer in zijn stad “buitensporig” hoog is. Hij zal dan ook doen wat van hem gevraagd wordt.

Pendelaars

Probleem is wel dat dagelijks duizenden mensen naar Wenen pendelen voor hun job. Is er dan wel voldoende testcapaciteit aanwezig? Volgens Schneeberger kan de stad momenteel zo’n 2.000 tests per dag uitvoeren. Maar dat zouden er een veelvoud moeten worden. De burgemeester vindt het immers onverantwoord om mensen te controleren die niet eens de kans hebben gehad om zich te laten testen. Tegen vrijdag zou er voldoende testcapaciteit moeten zijn, beloven de autoriteiten. Maar het blijft vooralsnog onduidelijk of de controles woensdag zullen kunnen beginnen.

Volgens de instructies uit Wenen moeten de “controles met de hoogst mogelijke intensiteit door middel van steekproeven moeten worden uitgevoerd”. Indien nodig kan de hulp van het leger worden ingeroepen.