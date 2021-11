Veel Oostenrijkers naar vaccinatiecentrum voor nieuwe coronaregel

In het weekend zijn daarom veel mensen op pad gegaan voor een vaccinatie. In Weense centra was zaterdag de wachttijd voor een prik anderhalf uur. In Salzburg kwamen 1.400 mensen op een inenting af en dat was daarvoor circa 2.000 over een hele week. Krone noemt het een run op de vaccinatiecentra en meldt dat zaterdag meer dan 10.000 mensen een eerste coronaprik hebben gehaald. Maar er waren er ook duizenden die een tweede prik of een boosterprik kregen, in totaal meer dan 21.000 mensen.