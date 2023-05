Veel nieuwe wapens en Russische Wagner-baas die spreekt van “nederlaag” in Bachmoet. Is de strijd in een definitieve plooi gevallen?

5-jarig meisje keel doorgesne­den in de buurt van Parijs, vader (41) steekt zich nadien zelf in de nek en springt van balkon

In het Franse Courbevoie, een voorstad van Parijs, is donderdagavond het lichaam aangetroffen van een vijfjarig meisje. Het was de vader die zijn dochter de keel had doorgesneden, omdat hij in ruzie lag met de moeder van het kind. Het parket van Nanterre is een moordonderzoek gestart.