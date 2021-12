Veel minder coronavaccins naar armere landen dan beloofd

Internatio­na­le Federatie van Journalis­ten zag afgelopen jaar stijging van aantal gearres­teer­de reporters: “Crisis in de journalis­tiek”

De Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) toont in een nieuw rapport aan dat de mediavrijheid het afgelopen jaar in heel wat landen werd bedreigd. De federatie ziet vooral een stijging van het aantal opsluitingen van journalisten. Zo werden in 2021 maar liefst 365 journalisten gearresteerd, terwijl er dat vorig jaar nog 235 waren. “De wereld moet meer aandacht geven aan de toenemende rechtenschendingen bij journalisten”, aldus IFJ-secretaris-generaal Anthony Bellanger.

