“Veel mensen zijn niet weggeraakt. Dat zie je aan de auto’s”: Vlaamse Claudia vreest veel meer doden na inferno op Maui

“Er zijn nog duizend mensen vermist. We proberen nu uit te vissen waar ze zijn”, zegt de Vlaamse Claudia Gooris, die al zeven jaar op het Hawaïaanse eiland Maui woont. De vrees bestaat dat een deel van hen niet meer levend wordt teruggevonden. “Wie het wel overleefd heeft, heeft geen toegang tot water, voedsel of elektriciteit. We geraken er niet.”

KIJK. Vlaamse Claudia getuigt over verwoestende inferno op Maui: “Mensen zijn alles kwijt, het is heel triest”

“Catastrophic. Chaotic. A horror movie.” De inwoners van Maui kunnen het niet anders onder woorden brengen. Natuurbranden hebben van hun paradijs een hel gemaakt. Dat gebeurde in amper een paar minuten. Veel langer hadden de inwoners van het historische vissersstadje Lahaina niet om te vluchten. “Veel mensen zijn niet weggeraakt, dat zie je aan de auto’s die op de weg staan. Er zullen lichamen in gevonden worden. Dat kan niet anders”, zegt de Vlaamse Claudia Gooris. Ze woont op zo’n 20 minuten van het compleet platgebrande vissersstadje dat ook bij toeristen erg in trek was. De oude houten huisjes brandden als een toorts. “Er zijn naar schatting nog duizend mensen vermist. Er zijn nu websites gemaakt waarop we proberen uit te vissen waar ze zijn. Heel veel mensen missen nog familieleden.”

De mensen die in Lahaina achterge­ble­ven zijn, zitten echt in de problemen: ze hebben geen elektrici­teit, gas, water en voedsel Claudia Gooris

Nu al zijn er minstens 55 doden geteld, maar de plaatselijke hulpdiensten en burgemeester van Maui, Richard Bissen Jr., verwachten er nog veel meer. “De weg naar Lahaina is voorlopig enkel open voor hulpdiensten”, aldus Claudia. “Wij kunnen er nog niet naartoe met hulpgoederen. De mensen die er achtergebleven zijn, zitten echt in de problemen: ze hebben geen elektriciteit, gas, water en voedsel. Ook het telefoonnetwerk doet het niet.”

Intussen is het vuur op de meeste plekken wel gedoofd. “De wind is gelukkig een beetje gaan liggen en ik zie veel helikopters. Het leger is volop aan het helpen. Het weer lijkt kalmer. Ik zie ook geen rode gloed meer en het andere vuur dat hier achter ons huis lag, blijkt ook geblust.”

KIJK OOK. Claudia ziet hoe inferno Hawaï in as legt

Oprah Winfrey

Claudia helpt intussen mee in de sporthal dicht bij haar huis, waar honderden getroffen inwoners worden opgevangen. Ze liggen op veldbedjes in de grote hal, sommigen met omzwachtelde benen en armen. “Het is heel droevig om te zien wie hier toekomt. Veel mensen met een handicap, veel ouderen die niets meer hebben. Niets, niets, niets.”

“Al is het ongelofelijk hoe iedereen elkaar helpt. Ik heb nog nooit zoveel kleding en voeding samen gezien - twee warenhuizen vol. Heel veel vrijwilligers, dokters en verpleegkundigen zijn hierheen gekomen. Ook Oprah Winfrey (beroemde Amerikaanse presentatrice, red.) is hier langsgekomen. Zij is eigenares van een groot stuk land hier op Maui. Ze vroeg wat er nodig was en heeft beloofd ervoor te zorgen. Ook de overheid heeft laten weten dat ze alle hulp zal geven die nodig is. Het is ongelofelijk hoe de mensen elkaar helpen. Het is Maui strong.”

Belgen ter plekke vragen om bijstand “Er zijn momenteel een twintigtal geregistreerde Belgen op Maui”, zegt Wouter Poels, woordvoerder bij Buitenlandse Zaken. “Het Consulaat van België in Los Angeles heeft hen allemaal kunnen contacteren, ook de reizigers die momenteel in Maui geregistreerd staan. Sommigen van hen hebben bijstand gevraagd. Het gaat om Belgen die (ernstige) materiële schade hebben opgelopen. Gelukkig is er geen weet van fysieke verliezen. Uiteraard volgen we de situatie op de voet - dit is een ongoing story.” Poels wil nog eens benadrukken dat het van groot belang is zich als Belg online te registreren voor u op vakantie vertrekt. “Er waren bosbranden op Rhodos, in Slovenië, nu in Hawaï. Ik doe nog eens een warme oproep om door te geven waar u zit. Bij een incident in uw land van bestemming, zoals een politieke crisis, een natuurramp of een aanslag, kan de FOD Buitenlandse Zaken u zo vlotter inlichten en bijstaan.” Registreren kan hier. Verblijft u momenteel in Maui, als inwoner of reiziger, en heeft u materiële schade? Laat het ons weten via 4040@hln.be. Hou het veilig!

KIJK OOK. Al meer dan 50 doden door bosbranden in Hawaï