Veel bliksem, weinig regen: Franse brandweer gaat bange nacht tegemoet

Vliegtuig­wrak na 54 jaar gevonden op smeltende Aletsch­glet­sjer in Zwitser­land

Ook eeuwenoude gletsjers in Zwitserland geven hun geheimen prijs door de aanhoudende recordtemperaturen. In de eerste week van augustus dook ‘uit het niets’ een vliegtuigwrak op in het Zwitserse berglandschap. Een berggids vond een vliegtuig dat in juni 1968 neerstortte boven de Aletschgletsjer. Aan boord zaten indertijd drie personen. Hun lichamen werden snel gevonden, maar het toestel nooit. Het wrakstuk is door het smelten van de gletsjer tevoorschijn gekomen. Er wordt vermoed dat er nog veel meer van het vliegtuig verborgen is onder de ijsmassa.

12 augustus