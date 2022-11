Veel arrestaties in Turkije bij protesten tegen vrouwenmoorden

27 vrouwen dragen onder kleding alarm dat hen beschermt tegen stalker: “Dat ik nu nog leef heb ik aan die knop te danken”

Nadat hij haar al een tijdlang lastigviel, is een 35-jarige mama uit Kinrooi door haar ex omgebracht. 9 op de 10 vrouwenmoorden wordt gepleegd na stalking. Vandaag dragen 27 vrouwen in ons land een alarmknop onder hun kleding die de politie meteen doet uitrukken als er (fysiek) gevaar dreigt. De minister wil zo'n alarm in heel het land voorzien.

