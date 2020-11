VB'er ontketent rel in Nederland na uitspraken van Nederlandse politica over kinderboek Jip en Janneke

Tienduizen­den karkassen van nertsen in Deense massagra­ven stijgen weer naar oppervlak­te, buren ongerust over vervuiling

25 november Denemarken heeft zich in alle haast van zijn nertsen ontdaan in de strijd tegen Covid-19, maar zelfs dood en begraven doen ze nog van zich spreken: in een massagraf in het westen van het land stijgen tienduizenden kadavers van de dieren naar de oppervlakte door de gassen die bij de ontbinding vrijkomen. Buurtbewoners maken zich grote zorgen over vervuiling van het grondwater.