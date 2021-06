Vaticaan voegt artikel over pedofiele misdaden toe aan kerkelijk recht

Paus ziet kindermis­bruik als “psycholo­gi­sche moord”

16 mei Paus Franciscus beschouwt seksueel misbruik van kinderen als een soort “psychologische moord”. De daden worden volgens hem bijvoorbeeld begaan op scholen, in sport- en recreatievoorzieningen en in religieuze gemeenschappen, maar ook door individuen. Die vergrijpen moeten consequent aan het licht worden gebracht, zei de katholieke kerkleider zaterdag in het Vaticaan.