Vaticaan vindt nieuwe aanwijzing in beruchte vermissingszaak: 40 jaar geleden verdween Emanuela Orlandi (15)

Leger blijft zoeken naar speurhond Wilson in Colombiaan­se jungle, zelfs loopse teefjes worden ingezet

“Ons principe is duidelijk: we laten niemand achter.” En of het Colombiaanse leger zich vastberaden toonde om na de wonderlijke redding van vier kinderen in de Colombiaanse jungle ook nog eens alles op alles te zetten om een speurhond die bij de zoekacties vermist raakte, terug te vinden. Mechelse herder Wilson is nu meer dan twee weken vermist, maar het leger weigert hem op te geven. Meer nog, er wordt een opvallende trukendoos bovengehaald om hem te vinden.