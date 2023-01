Vaticaan verspreidt eerste beelden van overleden Benedictus

Voormalig paus Benedictus XVI (95) overleden

In Vaticaanstad is paus emeritus Benedictus XVI overleden. Hij werd 95 jaar. Hij was de 265ste paus van de Katholieke Kerk en de eerste sinds eeuwen die uit zijn ambt terugtrad. De Duitser, geboren als Joseph Ratzinger, was paus van 19 april 2005 tot 28 februari 2013. De uitvaart zal op donderdag 5 januari om 9.30 uur plaatsvinden in het Vaticaan. Huidig paus Franciscus zal de plechtigheid leiden.

31 december