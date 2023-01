Vaticaan heropent onderzoek in 40 jaar oude verdwijningszaak rond tienermeisje

Toch altijd nagelbij­ten na incident met Ever Given: groot schip loopt vast in Suezkanaal, maar kan snel weer vlotgetrok­ken worden

In het noordelijke deel van het Suezkanaal heeft maandagochtend een groot vrachtschip een tijd vastgezeten. Sleepboten probeerden het schip weer vlot te trekken en dat blijkt intussen ook gelukt. De impact voor het scheepsverkeer op deze belangrijke vaarroute tussen Europa en Azië blijft slechts beperkt. In 2021 was het Suezkanaal een week geblokkeerd toen het containerschip Ever Given vast liep. Dat zorgde wereldwijd voor zware hinder in de maritieme handel.

