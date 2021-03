Vaticaan herhaalt dat homoseksualiteit een “zonde” is en dat priesters geen homohuwelijken mogen zegenen

De Vaticaanse instelling die belast is met het uitspreken en handhaven van de katholieke dogma’s, de Congregatie voor de Geloofsleer, heeft een antwoord geformuleerd op de vraag: “Heeft de kerk de bevoegdheid om verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht in te zegenen?”

“Nee”, oordeelde de congregatie in een document ondertekend door kardinaal Luis Ladaria, prefect van de Congregatie. “In sommige kerkelijke kringen circuleren tegenwoordig projecten en voorstellen voor zegeningen voor verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht,” schreef de congregatie in de preambule van de tekst, bedoeld om het officiële standpunt van het Vaticaan te verduidelijken. “Wanneer een zegen wordt ingeroepen over bepaalde menselijke verhoudingen, is het noodzakelijk (...) dat wat gezegend wordt objectief en positief gerechtvaardigd is om genade te ontvangen en tot uitdrukking te brengen, volgens Gods scheppingen (...). Alleen die realiteiten die op zichzelf in staat zijn om deze plannen te dienen, zijn dus verenigbaar met het wezen van de zegen die door de Kerk wordt gegeven”, zo vervolgt de congregatie.