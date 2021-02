Vaticaan duidt eerste vrouw met stemrecht aan in vergadering van Bisschoppen

Trump weigert onder ede te getuigen over opstand

5 februari Voormalig president Donald Trump weigert onder ede te getuigen in het proces waarin de Amerikaanse Senaat gaat oordelen over de vraag of hij schuldig is aan het aanzetten tot een opstand. Zijn advocaten David Schoen en Bruce Castor schrijven dat in een reactie op een officieel verzoek van de Democratische aanklagers in het Huis van Afgevaardigden.