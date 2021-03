Vastgelopen containerschip Suezkanaal helemaal los, scheepsverkeer weer op gang

Het containerschip Ever Given, dat het verkeer in het Suezkanaal dagenlang blokkeerde, is volledig los en opnieuw in beweging. Nadat vanochtend de achtersteven van het schip loskwam, is nu ook de voorkant los. Volgens het Nederlandse bergingsbedrijf Boskalis wordt de containerreus weggesleept. Ook de rest van het scheepvaartverkeer komt weer op gang, meldt de kanaalautoriteit. De Ever Given was vorige week dinsdag in een zandstorm dwars in het zuidelijke deel van het Suezkanaal komen te liggen.

Het schip, eigendom van een Japanse reder maar varend in dienst van een Taiwanees bedrijf, behoort tot de grootste containerschepen ter wereld met een lengte van 400 meter en een breedte van bijna 60 meter. Daardoor is het erg gevoelig voor zijwind. Toen het schip gedraaid lag, lag het tegen beide oevers van het kanaal. Het gevolg? Bijna een week lang kon geen enkel ander schip nog door. Meer dan 400 andere gevaartes belandden hierdoor in de file.

Het gespecialiseerde Nederlandse bedrijf Smit Salvage, onderdeel van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis, was betrokken bij de bevrijdingsoperatie. Daarbij werd gebaggerd en werden elf gewone sleepboten en twee krachtige zeesleepboten ingezet. Deze namiddag omstreeks 15.05 uur lokale tijd werd het schip losgemaakt, meldt Boskalis in een persbericht. Het schip zet nu koers naar het Grote Bittermeer in Egypte voor technische controles, meldt Leth Agencies op Twitter.

Ooggetuigen meldden aan persbureau Reuters dat het schip op eigen kracht onderweg zou zijn, maar volgens berger Boskalis wordt de Ever Given weggesleept.

Volgens Boskalis-topman Peter Berdowski zat het “eenvoudigste” werk in het Suezkanaal er vanochtend op, nadat de achtersteven van het schip uit de klei werd getrokken. Dat lukte omdat sinds vanmorgen een zware zeesleepboot was ingezet bij het trekwerk in het kanaal.

Later arriveerde een tweede zeesleper die vooral aan de neus van het schip trok om die voorzichtig weer richting de vaargeul te loodsen. Voorzichtig, want als er te veel trekkracht werd gebruikt kon het schip ook kapot gaan. Berdowski vergeleek die operatie met het terugzetten van een aangespoelde walvis in zee: “We moeten het schip echt over die laag zand en klei naar het water schuiven.”

Dat was volgens de topman de échte uitdaging in het belangrijke handelskanaal in Egypte. Temeer omdat het enorm veel trekkracht vergt. De twee zeeslepers die Boskalis liet komen, kunnen samen zo’n 400 ton verstouwen. Inmiddels is het schip weer los. Volgens verschillende media zou een hevige windstoot geholpen hebben bij de operatie.

De 224.000 ton wegende Ever Given liep dinsdag (23/03) vast in het Suezkanaal en lag dagenlang dwars over de belangrijke vaarroute voor scheepsverkeer tussen Azië en Europa.

Door de opstopping ontstond een enorme file aan wachtende schepen aan beide kanten van het Suezkanaal. Bij de laatste telling zaten zowat 450 schepen vast. “Een tiental schepen ligt in het kanaal zelf te wachten", zei Patrick Blondé, oud-directeur van de zeevaartschool. Het zou volgens hem “minimum een week duren voordat de file voorlopig is opgelost” eenmaal het schip Ever Given weer vrij is.

Een dure grap als je weet dat Egypte tussen de 12 en 14 miljoen dollar (tussen de 10,2 en 12 miljoen euro) verliest per dag dat het kanaal afgesloten is. Ongeveer 12 procent van de wereldwijde goederenhandel loopt via het Suezkanaal. Normaal gesproken wordt dagelijks voor bijna 10 miljard dollar (8,5 miljard euro) aan goederen door de 193 kilometer lange waterweg tussen de Rode Zee en de Middellandse Zee geloodst.

Een lange blokkade kan grote gevolgen hebben voor de wereldhandel, met bijvoorbeeld leveringsproblemen voor winkels en tekorten van bepaalde goederen in de industrie.

De verzekeraar Allianz schatte dat elke dag van vertraging de wereldhandel tussen de 6 en 10 miljard dollar kost. Dat beseft de lokale bevolking (gelukkig) niet. “Ze zien dat er extra politieagenten aanwezig zijn, maar welke impact dit heeft op het wereldwijde kapitalisme beseffen ze niet", reageerde correspondent Joost Scheffers bij HLN Live.

Sommige rederijen kozen er vanwege de blokkade voor hun schepen om te laten varen rond de Zuid-Afrikaanse Kaap de Goede Hoop. Onder meer containervervoerders Maersk en CMA GGM namen dat besluit om de blokkade te omzeilen.

