Vastgebonden komiek maakt net voor zijn executie nog grapje over talibanstrijders

Talibanstrijders hebben een Afghaanse komiek die geregeld grapjes over de wrede extremisten maakte geëxecuteerd. Opvallend: zelfs toen Nazar Mohammad gevangengenomen was, bleef hij de spot met hen drijven. In een filmpje is te zien hoe hij fijntjes opmerkte dat zijn ontvoerders “snorren op de rug” hadden. Het mopje leverde hem twee harde klappen in het gezicht op.

De harde beelden dateren al van eind juli, toen de stad Kandahar in handen gevallen was van de jihadisten. Mohammad werd uit zijn huis gesleurd en op de achterbank van een wagen gekwakt, met de handen vastgebonden op de rug. Naast hem zaten twee gewapende talibanstrijders. Toch durfde hij het nog aan om nog een grapje te maken.

Snor

De snor staat in het zuiden van Afghanistan symbool voor moed. Met zijn mop wilde Mohammad zijn belagers dus nog een laatste keer flink in hun hemd zetten. Niet veel later zou hij doodgeschoten en de keel overgesneden worden.

Een woordvoerder van de taliban betreurde nadien die handelwijze. “Hij mocht niet zomaar vermoord worden. Een islamitische rechtbank had over zijn lot moeten beslissen”, klonk het.

Machtsmisbruik

Mohammad werkte vroeger als commandant voor de Afghaanse politie. In die functie zou hij volgens de taliban geweld tegen burgers gepleegd hebben. De politie in Kandahar werd in het verleden al vaker beschuldigd van machtsmisbruik en afpersing. In realiteit waren echter vooral zijn gewaagde grappen en humoristische liedjes over de taliban een doorn in het oog.

De harde beelden en het nieuws van de executie zorgden voor een schokgolf in het land. De toenmalige tweede vicepresident Sarwar Danish noemde de afrekening “een klap in het gezicht van het voltallige Afghaanse volk”. Kunstenaars spraken van een aanslag op de vrije meningsuiting. “Onder het bewind van de taliban is duidelijk geen plaats voor een lach”, stelde dichter Kawa Jobran.

Volledig scherm In deze intimiderende omgeving maakte Nazar Mohammad toch nog een grap. © RV