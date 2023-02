Vandenbroucke: “Oprichting van veldhospitaal in Turkije is geen klein bier”

REPORTAGE. Belgische Erkan vreest het ergste: “Mijn vriend Taha én zijn twee zussen zijn vermist. Hun apparte­ment stortte in. We hopen op mirakel”

Hun droefenis is niet uit te drukken bij het zien van de catastrofale verwoesting in hun heimat, maar verslagen is de Turkse gemeenschap in ons land niet. Integendeel zelfs. In géén tijd en geheel spontaan ontstaat er in de mijngemeenten een groots hulpkonvooi met goederen, geld en ontelbare handen. “De Turkse gemeenschap is altijd gul als er anderen pech hebben, niet alleen als het ‘eigen volk’ is.”

