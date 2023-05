Vandecasteele (42) weer thuis na 455 dagen in Iraanse cel, volg persconferentie hier live

UpdateOlivier Vandecasteele, de Belgische ngo-medewerker die sinds 26 februari vorig jaar opgesloten zat in Iran, is gisterenavond om half tien in ons land aangekomen. Daar viel hij na 455 dagen in de Iraanse cel eindelijk zijn familie in de armen. “Nu begint een tweede strijd", zo reageerde de familie alvast in een mededeling. Momenteel wordt er een persconferentie gehouden, te volgen bij HLN LIVE. Vandecasteele en zijn familie zijn niet aanwezig.

In een schriftelijke mededeling bedankten de familie en vrienden van Vandecasteele de overheid, de advocaten en anderen die hen hebben geholpen. "Het is met een immense opluchting dat wij weer herenigd zijn met Olivier. We zijn het grote publiek erg dankbaar voor de vele steun de voorbije maanden", klinkt het. Voor Vandecasteele begint nu een tweede strijd, zeggen ze ook, “namelijk het opnieuw opbouwen van wat verwoest werd tijdens de 14 maanden van eenzame opsluiting, angst, ontbering en slapeloosheid”.

Gevangenenruil

De vrijlating van Vandecasteele was mogelijk vanwege de gevangenenruil met terrorist Assadolah Assadi. Dat bevestigde de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Volgens justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) was er echter geen andere optie. De Belg was in Iran veroordeeld voor “spionage” en kreeg een straf van 40 jaar cel en 74 zweepslagen na wat een schijnproces werd genoemd. Volgens premier Alexander De Croo (Open Vld) waren er bovendien aanwijzingen dat de Belg “echt in gevaar was”, zo zei hij vrijdagavond in VTM NIEUWS.

De premier heeft ondertussen aan de Kamervoorzitter laten weten dat hij beschikbaar is om tekst en uitleg te geven in het parlement. Mogelijk gebeurt dat al vandaag.

“Hij maakt al terug grapjes”

Bij zijn terugkeer op Belgische bodem werd Vandecasteele opgewacht door familie en politici, waaronder Defensieminister Ludivine Dedonde (PS) en minister Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR). Beiden reageerden opgelucht. “Hij verkeert in goede gezondheid en maakt al terug grapjes”, aldus Lahbib bij VRT NWS. Als vrij man verliet Vandecasteele gisterenavond rond 23.30 uur in een busje de militaire luchthaven van Melsbroek, vooralsnog met onbekende bestemming.

De familie had vrijdagochtend het goede nieuws te horen gekregen. Een psycholoog stond de naasten van Vandecasteele heel de dag bij. Ze hadden hem al een maand niet meer gehoord en ook voor vertrek was er geen telefonisch contact met zijn dierbaren. Vandecasteele was 's morgens overgevlogen vanuit de Iraanse hoofdstad Teheran naar Golfstaat Oman. Daar werd hij overgedragen aan de Belgische delegatie. Wie precies wil weten hoe de repatriatie van Vandecasteele verliep, leest hier onze reconstructie (+).

Volledig scherm Olivier Vandecasteele in het vliegtuig dat hem weer naar ons land bracht. © Twitter

Gezondheidstoestand

Op 24 februari 2022 werd Vandecasteele opgepakt door de Iraanse autoriteiten. Hij leefde meer dan een jaar in erbarmelijke omstandigheden in een Iraanse gevangenis. Begin april werd hij nog overgebracht naar de beruchte Evin-gevangenis in Teheran. De ngo-medewerker kreeg er onvoldoende voedsel om zijn gezondheid te vrijwaren, zei de familie na het gesprek in een persbericht. Bekend was dat Vandecasteele daarnaast een infectie had aan zijn voet en gebitsproblemen.

Vandecasteele werd vrijdagochtend voor hij de lucht in ging nagekeken door een medisch team – inclusief psycholoog – dat vanuit België was meegereisd. Over zijn precieze gezondheidstoestand, bijvoorbeeld hoe het er met zijn benen aan toe is, wordt voorlopig geen informatie gegeven.

De foto die premier Alexander De Croo gisteren verspreidde, deed alvast het beste verhopen. Vandecasteele was dan wel zichtbaar vermagerd, maar rechtte letterlijk en figuurlijk de rug in een zachtroze hemd met donker kostuum. Het was een bewuste zet van de regering om een fotograaf mee te sturen. Op die manier kon ze de hele wereld laten weten dat Vandecasteele écht een vrije man is, die opnieuw zijn familie kan knuffelen.

Volledig scherm Vandecasteele omhelst zijn familie op de luchthaven van Melsbroek na 455 dagen in Iraanse cel. © Photo News