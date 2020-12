Vandalen halen mysterieuze monoliet in Californië neer: “Dit is hoeveel we van Jezus Christus houden”

De derde monoliet die mysterieus was verschenen in Californië, is enkele uren later neergehaald door enkele mannen die naar het plaatsje Atascadero waren gereisd en hun daad livestreamden. De groep pootte een kruis neer op de plek waar de obelisk stond.

De structuur van de derde monoliet was gelijkaardig aan de obelisken die eerder werden aangetroffen in de Amerikaanse staat Utah en Roemenië en die even snel verdwenen als ze verschenen waren. Alleen leek deze constructie in Californië niet zo stevig verankerd te zijn zoals zijn voorgangers. De monoliet stond op de top van een heuvel in Atascadero, halverwege San Francisco en Los Angeles.

Eén mysterie opgelost: man die monoliet weghaalde uit woestijn in Utah geeft verklaring

Wandelaars trokken nieuwsgierig naar het gebied om de monoliet met eigen ogen te aanschouwen nadat foto’s op sociale media waren verschenen. Maar uren later verdween de monoliet plotseling tot grote teleurstelling van de lokale bevolking.

Volledig scherm De monoliet in Atascadero © AP

Kruis

De lokale krant San Luis Obispo Tribune meldde dat een groep mannen van Zuid-Calfornië naar Atascadero was gereisd om naar eigen zeggen de “monoliet te stelen”. “Dit is hoeveel we van Jezus Christus houden”, zei een van de mannen tijdens de opname. Toen ze op de plek aankwamen, duwden ze de monoliet tegen de grond en plaatsten een zelfgemaakt kruis in de plaats. Tijdens hun actie zongen ze “Christus is koning”. De bewuste video die volgens de krant ook een racistische en homofobe ondertoon had, is inmiddels verwijderd.

“We zijn boos dat deze jonge mannen de behoefte voelden om vijf uur te rijden naar onze gemeenschap en de monoliet te vernielen”, zei burgemeester Heather Moreno van Atascadero in een verklaring. “De monoliet was iets unieks en leuks in een anders zo stressvolle tijd.”

De politie verklaarde dat de ontmanteling wellicht niet illegaal is, aangezien niemand de mysterieuze structuur als zijn eigendom heeft opgeëist.

