Vandaag uitsluitsel? Hoelang is het nog wachten op einduitslag presidentsverkiezingen?

Arizona, Pennsylvania, North Carolina, Nevada en Georgia. In deze vijf staten wordt de strijd om het Amerikaanse presidentschap nog gevoerd. Joe Biden en Donald Trump zijn in een ware nek-aan-nekrace verwikkeld. Maar hoelang duurt het nu nog voordat die laatste kiesmannen verdeeld zijn?

Mogelijk dagen en misschien zelfs wel tot na 12 november. Dat hangt er mede van af hoe de telling in Pennsylvania vordert, een grote staat waar maar liefst twintig kiesmannen te winnen zijn.

Pennsylvania

Naar verwachting zal de uitkomst in Pennsylvania later vandaag (onze tijd) bekend zijn. “Het is een hele nipte strijd, dus het duurt wat langer”, klonk het afgelopen nacht toen een staatsminister een nieuwe stand gaf over het tellen van de stemmen. Op dit moment staat Trump er aan de leiding, maar zijn voorsprong wordt steeds kleiner en is intussen gezakt tot minder dan 100.000 stemmen. Als Biden overneemt in Pennsylvania en wint, heeft hij genoeg kiesmannen om Trump te verslaan.

Er moeten “nog enkele honderdduizenden stemmen” worden geteld, zei de minister van Binnenlandse Zaken van de staat, Kathy Boockvar, tijdens een persconferentie. Ze verwacht dat op vrijdag de “overgrote meerderheid” is geteld. Omdat ongeveer 100.000 van de overgebleven stemmen uit het Democratische bolwerk Philadelphia en enkele tienduizenden uit de omliggende voorsteden komen, is het niet ondenkbaar dat Biden zijn achterstand op Trump in Pennsylvania nog inhaalt. In het district Allegheny County, waar de stad Pittsburgh ligt, moeten ook nog tienduizenden stemmen worden geteld.

Staatsminister Boockvar zei nog dat het aantal briefstemmen in Pennsylvania dat pas laat is binnengekomen, lager is dan zij had verwacht. Ze zei geen tekenen te hebben vernomen van verkiezingsfraude in de afgelopen dagen.

Volledig scherm Betogers in Philadelphia (Pennsylvania) eisen dat elke stem geteld wordt. Als Biden Pennsylvania wint, komt hij meteen aan 273 kiesmannen en wint hij de verkiezingen. © EPA

In deze staten zijn ook nog niet alle stembiljetten geteld: Nevada (6 kiesmannen), Arizona (11 kiesmannen), Georgia (16 kiesmannen), North Carolina (15 kiesmannen) en Alaska (3 kiesmannen).

Arizona

Lange tijd leek Biden zonder veel problemen de 11 kiesmannen van Arizona te zullen gaan binnenrijven, maar dat is lang niet meer zo zeker. De voorsprong van de Democraat is er flink geslonken. Volgens de laatste berichten moeten er in de staat nog zo’n 320.000 stemmen geteld worden, vooral in Maricopa County, het district rond Phoenix (nog zo’n 200.000).

De meest recente uitslagen uit Arizona kwamen overigens ook van Maricopa County: van een groep van bijna 74.000 bijkomend getelde stemmen won Trump er meer dan 42.000, Biden iets minder dan 32.000. Het blijft heel spannend.

Nevada

Ook in Nevada, waar Biden momenteel met het kleinste verschil op kop staat, gaat het tellen onverminderd voort. Staatsminister Barbara Cegavaske heeft laten verstaan dat er nog zo’n 190.150 stemmen moeten geteld worden.

Een verkiezingsambtenaar van de staat Nevada vertelde eerder tijdens een persconferentie dat het nog tot zaterdag of zondag kan duren om alle stembrieven die al zijn binnengekomen in de staat, te verwerken. Hij wees erop dat de overheid nog tot 12 november, volgende week donderdag, de tijd heeft om stembrieven die per post zijn verstuurd, te tellen. “Dit gaat traag, maar we willen het accuraat doen”, klinkt het. Om 19 uur Belgische tijd zou een volgende reeks van 51.000 stemmen gerapporteerd worden.

Zodra alle stemmen in Arizona en Nevada volledig geteld zijn en de kiesmannen naar Biden zouden gaan, dan zou dat een overwinning voor de Democraten betekenen. Er moet dan niet meer gewacht worden op de uitslag van Pennsylvania, aangezien Biden met een overwinning in de twee zuidoostelijke staten 17 kiesmannen zou opstrijken en zo aan 270 kiesmannen zou komen.

Volledig scherm Trump-aanhangers volgen de verkiezingen op een bijeenkomst van de Republikeinen in Las Vegas (Nevada). © EPA

Georgia

In Georgia (16 kiesmannen) liggen Trump en Biden heel dicht bij elkaar. Trump heeft er een kleine voorsprong van zo’n 13.500 stemmen. Het is in deze staat uitkijken naar de resultaten van ongeveer 11.000 stemmen in het grote district Fulton County. Dan zouden alle stemmen in dat district, ook de poststemmen, bekend moeten zijn. Fulton County omvat de grote stad Atlanta, en stemde tot nu toe vooral voor Biden: 72,5 procent tegenover 26,3 procent voor Donald Trump. Extra stemmen uit dat district kunnen de nipte voorsprong voor Trump in de hele staat dus verder doen krimpen.

In North Carolina (15 kiesmannen), waar Trump ook een kleine voorsprong heeft, kunnen poststemmen die uiterlijk op 12 november binnenkomen nog worden meegeteld, op voorwaarde dat ze op tijd zijn verstuurd. Dat betekent dat ook hier een volledig resultaat nog even op zich kan laten wachten.

In Alaska (3 kiesmannen) waar 56 procent van de stemmen geteld is, is het wachten op de overige 44 procent, afkomstig van stembiljetten die zijn ingediend op verkiezingsdag.

Volledig scherm Fulton County omvat de grote stad Atlanta en stemde tot nu toe vooral voor Joe Biden. © EPA

Waarom duurt het tellen van de stemmen zo lang?

Akkoord, het gaat om miljoenen en miljoenen stembiljetten die per staat geteld moeten worden. Toch lijkt het bijzonder lang te duren voordat de officiële resultaten worden verwacht. Hoe komt dat? Onder meer door corona en een oproep van de Democraten hebben veel Amerikanen per post gestemd. In sommige staten zoals Florida zijn die stemmen al geteld voor verkiezingsdag en was er ook snel een uitslag (in het voordeel van Trump).

In andere staten - zoals swingstate Pennsylvania - zijn ze pas na de fysieke stembusgang begonnen met het tellen van de poststemmen. Dat zijn miljoenen stembrieven die tekens handmatig geopend worden en geteld. Een monnikenwerk, dat in sommige staten nog dagen zal duren. Het tellen van de stembiljetten is een tijdrovend en vrij ingewikkeld proces: niet alleen de handtekeningen op elk biljet moeten worden gecontroleerd, de enveloppe waarin de brief zit moet ook correct zijn dichtgemaakt.

Het gaat trouwens steeds om twee enveloppen waarin de biljetten worden ingediend. Tot slot wordt ook het papier van het stembiljet gecheckt op onregelmatigheden.

Volledig scherm In de stad New York eisen betogers dat alle stemmen worden geteld. © Photo News