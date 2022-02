Vanavond extra VTM Nieuws-uitzending met experten die antwoorden geven op uw vragen over de oorlog in Oekraïne

De inval van het Russische leger in Oekraïne zorgt voor wereldwijde verontwaardiging. Ook in eigen land volgen heel veel Vlamingen de actualiteit op de voet. Hoe is het zover kunnen komen? En wat is de mogelijke impact op het dagelijkse leven bij ons? VTM Nieuws geeft een antwoord op de belangrijkste vragen van kijkers in een extra uitzending om 21.45 uur bij VTM met Stef Wauters.