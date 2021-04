Vanaf woensdag kunnen we terrasje doen in Sluis: geen quarantaineplicht in Nederland, slechts ‘dringend advies’ daartoe

Elk jaar bezoeken vijf miljoen mensen het Zeeuwse grensstadje Sluis, en dat zijn grotendeels Belgen. Vanaf woensdag, wanneer de terrassen in Nederland terug open kunnen, zijn we volgens burgemeester Marga Vermue “meer dan welkom” in Sluis. Eerder was er onduidelijkheid over de quarantaine die buitenlanders in Nederland in acht zouden moeten nemen. Maar dat is een ‘dringend advies’ van de Nederlandse overheid en geen verplichting. “Wij realiseren zonder overdrijving 90 procent van onze omzet dankzij Belgen”, verklaart de opgeluchte Vlaamse uitbaatster van een brasserie in Sluis.

In Nederland mag de horeca aanstaande woensdag de terrassen heropenen, weliswaar onder strikte regels: je moet reserveren, wat ter plekke kan, en mag slechts met twee mensen of maximum vier die onder hetzelfde dak wonen aan een tafel gaan zitten. De terrassen mogen open tussen 12 en 18 uur.

Tien dagen eerder dan in eigen land zou de Belg dus in Nederland een terrasje kunnen gaan doen. Hoewel: de Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) zei eerder deze week dat Belgen niet welkom zijn op Nederlandse terrassen. Zelfs buitenlanders die voor een daguitstapje naar Nederland trekken, zouden daar eerst in een tiendaagse quarantaine moeten.

Misverstand

“Dat misverstand is van de baan en ik kan garanderen dat Belgen meer dan welkom zijn voor een bezoek aan Sluis”, stelt burgemeester Marga Vermue (CDA). “De grens zal geen belemmering vormen, er komen geen controles, maar iedereen moet zich wel aan de terrasregels houden. Er is geen quarantaineplicht voor buitenlanders die naar Nederland komen. Die is er nooit geweest, er is slechts een dringend advies om dat te doen. Over een verplichting tot quarantaine wordt in Den Haag gesproken, maar die komt er de eerstvolgende weken zeker niet. Overigens is op zo’n eventuele verplichting al kritiek gekomen van burgemeesters en de Raad van State én staat er in de ontwerptekst voor die nieuwe wet dat er een uitzondering komt voor kortdurend verblijf. In Nederland zou dat twaalf uur zijn. Overigens heb ik contact gehad met minister de Jonge en hij erkent dat er geen quarantaineplicht is. In heel Nederland niet, dus buitenlanders kunnen vanaf woensdag in het hele land een terrasje doen.”

Volledig scherm Marga Vermue , burgemeester van Sluis. © rv

Dat ‘dringend advies’ is dus vergelijkbaar met de ‘streng afgeraden’ niet-essentiële reizen binnen de EU voor Belgen, al is het reisverbod sinds vorige maandag voor ons opgeheven. Overigens hoeft wie terugkeert uit Nederland, wat een rode zone is, ook bij ons zich niet te laten testen of quarantaine in acht nemen indien het verblijf in Nederland niet langer dan 48 uur duurde.

Dus staat de deur open naar de Nederlandse terrassen, en dat verheugt Liesbeth van Os. Zij is afkomstig uit Brugge maar baat in Sluis, dat op amper twee kilometer van de Belgische grens ligt, brasserie ‘Lizzie’s’ uit. “Wij openen woensdag ons terras, we hebben al een hoop reservaties. Hoeveel van mijn klandizie Belgische is? Zonder overdrijven wordt zeker 90 procent van mijn omzet door Belgen gerealiseerd. Voornamelijk Vlamingen, maar ook Franstalige Belgen. De Belgen consumeren ook meer, ze zijn Bourgondischer dan de Nederlandse klanten. Ik verwacht bij de heropening geen problemen voor buitenlandse bezoekers, dat heeft de middenstandvereniging ook gegarandeerd. Het enige wat problemen kan opleveren, is het weer.”

Vuile boekskes

Niet minder dan vijf miljoen mensen bezoeken elk jaar Sluis, dat slechts 2.365 zielen telt. Dat Belgen zo graag naar Sluis trekken, is historisch gegroeid. De winkels - Sluis heeft de langste winkelstraat van Zeeland - zijn er al sinds 1908 ook op zondag open. Destijds was in Sluis een groot internaat waar jongens uit België en Frankrijk zaten en toen hun familie hen in het weekend bezocht, leidde dat tot grote drukte en het openstellen van de winkels. Dat decennialang bepaalde producten in Sluis goedkoper of, zoals blootblaadjes, makkelijker te verkrijgen waren dan bij ons, droeg naast de hoge concentratie aan restaurants bij aan de aantrekkingskracht van Sluis.

Toch verwacht burgemeester Vermue vanaf woensdag niet meteen een stormloop van Belgen op Sluis. “Gezien de beperkingen die aan het terrasbezoek gesteld zijn, zullen de mensen voorzichtig zijn”