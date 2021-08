Vanaf vandaag coronapas verplicht in Italië voor toegang tot restaurants, musea en ander openbare plaatsen

In de strijd tegen de jongste coronagolf is in Italië een coronapas nodig als je binnen in een restaurant of bar wil zijn. Het bewijs, dat aantoont dat je bent gevaccineerd, onlangs getest of genezen, is vanaf vandaag ook verplicht voor onder meer stadions, sportscholen, zwembaden, musea, bioscopen, theaters, concerten en beurzen. Vanaf volgend schooljaar moeten ook leerkrachten, docenten en studenten aan de universiteit in Italië een coronapas kunnen voorleggen en wordt de ‘groene pas’ ook verplicht voor trein- en busreizen over een lange afstand, ferry's en binnenlandse vluchten. Dat heeft minister van Gezondheid Roberto Speranza gisteravond gemeld.