Vanaf januari 3 maanden lang voor maximaal 2 pond met de bus in Engeland

Met de bus rijden in Engeland mag tussen januari en maart maximaal 2 pond (2,31 euro) per rit kosten, een maatregel om de stijgende levensduurte wat te compenseren. “Bussen zijn de meest gebruikte vorm van openbaar vervoer, de limiet van 2 pond per rit zal de passagiers helpen tijdens de wintermaanden en is een rechtstreekse hulp voor duizenden huishoudens in het land”, aldus minister van Verkeer Grant Shapps.