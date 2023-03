Vanaf 2024 dubbelbed in vliegtuigen van Lufthansa

Piloot maakt speciaal een extra rondje in de lucht zodat alle passagiers kunnen genieten van noorder­licht: “Ongelofe­lijk!”

De piloot van een vliegtuig dat eergisteren onderweg was van IJsland naar Manchester heeft zijn passagiers een bijzonder magisch moment gegund. Toen het vliegtuig boven de zee door noorderlicht vloog, dimde de piloot alle lichten in het toestel en opvallend: hij maakte ook speciaal een extra rondje in de lucht. Hij deed dat zodat iederéén aan boord goed van het prachtige spektakel zou kunnen genieten.