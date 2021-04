Vanaf 15 juni kunnen alle volwassen Fransen zich laten inenten

Biedingen tot 12,4 miljoen euro verwacht voor allerduur­ste postzegel ter wereld

29 april De British Guiana One-Cent Magenta is niet zomaar een stukje papier met een zwarte krabbel waarop iemand wijn lijkt te hebben gemorst. Voor verzamelaars is deze postzegel niks minder dan de heilige graal. In juni veilt Sotheby’s deze postzegel, de duurste ter wereld, in New York. Het veilinghuis verwacht een prijs die tot wel 12,4 miljoen euro kan oplopen. Dat is meer dan een miljard keer meer dan de originele waarde.