Van “zwak” tot “blablabla”: afgezwakt klimaatakkoord kan rekenen op veel kritiek

Het slotakkoord op de klimaattop COP26 lokt uiteenlopende reacties uit. Klimaatorganisaties en -activisten zijn kritisch. Zo schreef Greta Thunberg op Twitter: De #COP26 is voorbij. Hier is een korte samenvatting: blah, blah, blah.” Ook voor Groen-voorzitster Meyrem Almaci is het akkoord teleurstellend. “Geen ‘Parijs-moment’ in Glasgow. Er zijn stappen vooruit gezet, maar onvoldoende”

COP26-voorzitter Alok Sharma noemde het akkoord “imperfect”, maar een stap in de goede richting. Dat gevoel overheerste ook bij veel delegaties. Eurocommissaris Frans Timmermans noemde het resultaat zelfs “historisch”.

Voor Meyrem Almaci, de voorzitster van de partij Groen, is het akkoord teleurstellend. “Geen ‘Parijs-moment’ in Glasgow. Er zijn stappen vooruit gezet, maar onvoldoende”, schrijft ze op Twitter. De Groen-voorzitster betreurt dat de tekst van het akkoord in de laatste minuten nog werd afgezwakt inzake steenkool. Zo is er niet langer sprake van een uitfasering (phase-out), maar wel van een afbouw (phase-down).

“De tekst verwijst naar de ambitie om onder de 1,5 graad opwarming te blijven, maar maakt die niet waar. Het resultaat is daardoor imperfect, helaas?”, klinkt het nog. Daardoor verhoogt volgens Almaci de druk voor de volgende klimaattop (COP27), in Egypte.

Onze kwetsbare planeet hangt aan een zijden draadje en we staan aan de vooravond van een klimaatramp, stelde secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres na afloop van de klimaattop in Glasgow. Hij zei dat er weliswaar vooruitgang was geboekt op de COP26, maar benadrukte dat dit “niet genoeg” was.

Dat het akkoord op het laatste moment door India werd aangepast, waardoor het “uitfaseren” van steenkool veranderde in het “afbouwen”, sluit niet aan bij de overtuiging van Guterres. “Ik bevestig opnieuw mijn overtuiging dat we moeten stoppen met subsidies voor fossiele brandstoffen. Steenkool uitfaseren”, stelt hij.

De VN-chef noemt het tijd voor de “noodmodus”, willen landen er nog in slagen de CO2-uitstoot drastisch terug te brengen.

Klimaatactiviste Greta Thunberg vat het akkoord samen als: “Blah, blah, blah”. “Nu #COP26 ten einde loopt, pas op voor een tsunami van greenwashing en mediaspin om de uitkomst te duiden als “goed”, “vooruitgang”, “hoopvol” of “een stap in de goede richting”, waarschuwde ze eerder vanavond.

De Britse oppositieleider Keir Starmer noemt het klimaatakkoord een “gemiste kans”. De leider van de linkse Labourpartij zegt volgens Sky News dat direct maatregelen nodig zijn om de klimaatcrisis aan te pakken, maar daar is in zijn ogen onvoldoende voor geregeld. Dat is volgens hem mede de schuld van zijn politieke tegenstander Boris Johnson, die als premier de gastheer was van de klimaattop.

“We zien te veel beloften die pas later hoeven te worden ingelost en niet de actie die direct nodig is vanwege de klimaatcrisis”, concludeerde Starmer in een verklaring. Hij zei dat wel enige vooruitgang is geboekt. “En dat is belangrijk.”

“Slap, zwak”

Milieuorganisaties hebben dan weer teleurgesteld gereageerd op de uitkomst van de klimaattop. “Om nog zicht te houden op 1,5 graad en gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, is afbouw van alle fossiele brandstoffen nodig. Deze zwakke slotverklaring beperkt zich slechts tot de voorzichtige afbouw van sommige fossiele subsidies”, reageert Nine de Pater, campagneleider Klimaat en Energie van Milieudefensie.

Internationaal netwerk van milieuorganisaties Friends of the Earth reageert in een verklaring ook verbolgen. Coördinator Klimaatrechtvaardigheid en Energie Sara Shaw noemt de overeenkomst niets minder dan een schandaal. “Alleen de woorden 1,5 graden zijn zinloos als er in de overeenkomst niets staat om die woorden waar te maken. COP26 zal de geschiedenis ingaan als een verraad van de landen in het Zuiden.”

Ook Greenpeace is kritisch over het akkoord, maar ziet ook een positieve kant. “Het is slap, het is zwak en het 1,5 graden-doel is nog maar net in leven, maar er is een signaal afgegeven dat het tijdperk van fossiele brandstoffen ten einde loopt. En dat is belangrijk”, aldus klimaat- en energie-expert Dewi Zloch van de milieuorganisatie. “Zeker op een klimaattop waar lobbyisten van de fossiele industrie wederom flink vertegenwoordigd waren.”

Zloch: “De zin in de slotverklaring over het minderen met steenkool en het afschaffen van subsidies voor fossiele brandstoffen is afgezwakt, maar het is niettemin een doorbraak.”

“Vlaanderen zet hakken in het zand”

Vanuit Greenpeace België komt er ook kritiek op de "belabberde beurt" die België maakte. "Vooral Vlaanderen zet de hakken in het zand", zegt Joeri Thijs, de woordvoerder van Greenpeace België. "De Vlaamse regering kwam met een haastig en ondermaats klimaatkladje en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir had zelfs het lef om tijdens de top een lagere klimaatdoelstelling voor ons land te eisen. Dit is ronduit beschamend."

Greenpeace België roept de verschillende regeringen in het land op om samen te werken. "Vooruitgang op het internationale klimaattoneel wordt bepaald door de nationale ambities van landen. De Belgische klimaatinspanning moet zo snel mogelijk verdeeld worden en omgezet in krachtig en onderling coherent beleid op alle niveaus. In 2022 wordt immers van alle landen verwacht dat ze meer ambitie aan de dag leggen om de kloof met de 1,5 graden Celsius-doelstelling te dichten", besluit Thijs.