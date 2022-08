Van “Ze zoekt problemen” tot “China overdrijft”, dit vinden de Chinezen van Pelosi’s bezoek aan Taiwan

"Er komen niet veel Oekraïense vluchtelin­gen meer aan in EU”, zegt EU-commissa­ris

Het aantal Oekraïense vluchtelingen in de EU blijft momenteel relatief constant, zo blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. Het aantal mensen dat in de EU aankomt, is momenteel ongeveer even groot als het aantal dat vanuit de EU terugkeert naar Oekraïne, zei EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson woensdag in een interview met verschillende persbureaus.

